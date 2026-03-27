森町の小國神社で1本が満開 境内の桜も本格的な見ごろへ 3月27日は静岡県内各地で日差しが降り注ぎ、ぽかぽか陽気となりました。こうなると気になってくるのが桜の開花状況です。 【写真を見る】森町の小國神社で咲くサクラ ＜久留嶋怜気象予報士＞ 県内各地で桜の開花は進んでいて、この週末、多くの地点で花見ができそうになってきているようです。 森町の小國神社は秋のもみじの名所として知られていますが、桜もきれい