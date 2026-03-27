静岡県三島市教育委員会は3月27日、市内の中学校が入試の出願書類として作成し、公立高校に提出した調査書に誤りがあったと発表しました。 記載に誤りがあったのは、三島市内の中学校が公立高校の入試用に発行した1人分の調査書です。 3月18日、中学校で成績が記載されている「通知表」を生徒に渡したところ、3年生の生徒1人から記載内容に誤りがあると指摘がありました。 中学校側が通知表の元となるデータを確認したと