東洋大学の卒業証書を偽造した疑い 学歴詐称疑惑で刑事告発されていた伊東市の田久保前市長が追送検されていたことがわかりました。 【動画】田久保真紀前伊東市長を「有印私文書偽造・同行使の疑い」で追送検 起訴求める「厳重処分」の意見付き 田久保前市長が大学の卒業証書を偽造したなどとする容疑です。 捜査関係者によりますと、田久保前市長は東洋大学の卒業証書を偽造し、市議会の議長や副議長らに見せたとして、2026