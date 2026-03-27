血液検査を実施 健康への影響を調査 静岡市清水区の工場周辺で発がん性が指摘される「PFAS」が高濃度で検出された問題を巡り、市民団体が独自に住民の血液検査を始めました。 【動画】「自分の体にどれくらい入っているか確かめたいと思った」PFAS問題で市民団体が独自の血液検査を開始 工場周辺の住民8人が受診 3月27日、静岡市葵区の診療所で行われた血液検査には8人の市民が訪れました。静岡市清水区三保の「三井・ケマ}