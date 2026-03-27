県内にもようやく春の便りです。 長崎地方気象台は27日、サクラの開花を発表しました。 平年より4日、去年より3日遅い開花となりました。 午前10時頃。 （長崎地方気象台 桑宮 直人 気象情報官） 「花が咲くかなというのが3輪ほどあるので、それが午後に咲いてくれれば、開花発表」 長崎地方気象台のソメイヨシノの標本木で開花が確認されたのは3輪のみで、午前中はまだ 開花発表には至りませんでした。