◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)ロッテでは76年ぶりに新人開幕投手として先発のマウンドに上がった毛利海大投手が、5回無失点で役目を終えマウンドを降りました。この日、ドラフト2位ルーキーの毛利投手は、初回1死から長谷川信哉選手に初安打を許しランナーを背負いますが、後続をセンターフライ、ショートゴロに打ち取り上々の立ち上がりを見せます。2回は2死から源田壮亮選手に対してプロ初の三振を奪い、