◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)巨人の先発・竹丸和幸投手が6回1失点で降板しました。巨人の開幕投手を務めた竹丸投手は初回、ヒットでランナーを一人許しますが4番・佐藤輝明選手をレフトフライで切り抜けます。2回を3者凡退とすると、3回はランナー1塁の場面で送りバントをダブルプレーに仕留めるなど得点を許しません。4回に犠牲フライで1点を奪われますが5回、6回はヒットを許さず3-1とリードし勝利投手の権