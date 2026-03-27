11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が27日、都内で行われたライブ映画作品『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】個性溢れるジャケットスタイルで登場したINIイベントでは、INIのライブをメンバーそれぞれが漢字