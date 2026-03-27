◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年3月27日東京D）巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が27日の阪神戦（東京D）に先発登板。プロデビュー戦でいきなり開幕投手という大役を与えられたが、前年王者相手に涼しい顔で6回3安打1失点と好投し、勝利投手の権利を得て降板した。初回2死から3番・森下に三遊間を抜かれて初安打を許したが、4番・佐藤を左飛に仕留めて無失点。その裏、キャベッジの先頭打者アーチ