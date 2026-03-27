俳優の河合優実が２７日、都内で、ベルギー・フランス合作の映画「そして彼女たちは」の公開記念舞台あいさつに出席。兄弟で監督を務めたジャン＝ピエール・ダルデンヌ氏、リュック・ダルデンヌ氏に花束を贈り、来日を祝福した。ベルギーが生んだ名匠・ダルデンヌ兄弟と初対面した河合は「全ての映画人にとって、憧れのお二人にお会いできてうれしい。感謝しています。公開おめでとうございます」と感激すると、ジャン監督は「