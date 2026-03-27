ＮＨＫ大阪放送局は２７日、島根・松江で行われた「連続テレビ小説『ばけばけ』最終回を見る会」に参加した俳優・杉田雷麟のコメントを発表した。同作は明治時代に活躍した作家・小泉八雲の妻・小泉セツをモデルにしたドラマだ。主演の郄石あかりが雨清水トキを演じ、その夫・雨清水八雲役をトミー・バストウが好演。八雲を支えた友人・錦織友一を吉沢亮が務めた。杉田は「最終回を島根のみなさんと一緒に見て、短い１