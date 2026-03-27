東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」?ポケモンセンターメガトーキョー?で２６日に発生した?刺殺事件?で、容疑者の男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（２６）、女性は東京都八王子市のアルバイト春川萌衣さんであることが２７日、分かった。２人は元交際関係。春川さんは昨年１２月２５日に広川容疑者からつきまといをされ警視庁八王子署に相談。同日、春川さん自宅周辺にいた広川容疑者をストーカー規制法違反容疑で
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