第９８回選抜高校野球大会の準々決勝（２７日）第４試合は春夏通算１０度目の優勝を目指す大阪桐蔭が英明（香川）を４―３で下し、３年ぶりの４強入りを果たした。同点の８回に無死二、三塁から５番・藤田（３年）の中犠飛で１点をもぎ取って粘り勝ちした。接戦続きに西谷監督は「いやもう本当に苦しい試合ばかりで、体がもたない。みんなが一生懸命やっている結果です」と苦笑いしながら「守りのミスが出てしまった。まだまだ