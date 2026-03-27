女優で元乃木坂の齋藤飛鳥（２７）が２７日、開幕戦のソフトバンク―日本ハム（みずほペイペイ）の試合前始球式を務めた。背番号「３１０（さいとう）」のユニホームに袖を通してマウンドに上がった。大きなワインドアップからトルネード投法のような豪快なフォームで繰り出されたボールはワンバウンドでストライクゾーンを追加し、捕手のミットに収まった。投球を終えた齋藤は「今日は最高の一日に、最高の試合になるよう願