パドレスをめぐる?売却戦線?が、にわかに熱を帯びてきた。米経済紙「ヒューストン・ビジネス・ジャーナル」電子版が２６日（日本時間２７日）に報じたところによれば、資産１１４億ドル（約１兆７１００億円）の実業家ダン・フリードキン氏（６１）が球団買収候補に浮上。売却額は３５億ドル（約５２５０億円）に達する可能性もあり、実現すればＭＬＢ史上最高額のオーナー交代となる可能性がある。サンディエゴの球団売却をヒ