巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が２７日の阪神戦（東京ドーム）に「４番・一塁」で先発出場。４回に来日１号ソロを放った。１点リードの４回に迎えた第２打席で、相手先発村上のスライダーを捉えた。打球はバックスクリーン直下の中堅フェンスを超え、９７代４番打者から今季１号ソロが飛びだした。開幕の先発マウンドに立ったルーキー竹丸へ貴重な追加点をプレゼントだ。打球速度は１７１キロ、飛距離は１２６メー