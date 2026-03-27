ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が日本ハムとの開幕戦（２７日＝みずほペイペイ）に「２番・右翼」で先発出場し、２回に今季第１号となる同点弾を放った。１点ビハインドで迎えた３回、一死走者なしで打席に立った近藤は、伊藤の甘く入った変化球を完璧にとらえた。打球は右翼スタンド席まで届く本塁打に。今季１号は試合を振り出しに戻す同点弾となり、球場は大歓声に包まれた。近藤は「しっかりと自分が求めるバッテ