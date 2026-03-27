【その他の画像・動画等を元記事で観る】フジテレビ他にて毎週日曜朝９時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。2026年４月より放送の新EDテーマは、YENA初のアニメタイアップとなる「ミラミラ」に決定した。楽曲のキーワードは「前向きさ」「一歩踏み出す勇気」「自分らしさ」「ポジティブなエネルギー」そして「フレンドシップ(友情)」。キャッチーで耳に残るメロディーとリズミカルなトラックを