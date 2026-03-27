鹿児島県内にある備蓄基地の今後の予定を見ていきます。 県内に3か所ある備蓄基地。民間のENEOS喜入基地は27日からおよそ100万キロリットル、国内需要の3日～4日分を放出します。 来月1日には志布志国家石油備蓄基地からおよそ120万キロリットル、国内需要の4日～5日分を放出する予定です。串木野の国家石油備蓄基地は今のところ放出の対象にはなっていません。 原油は国内19か所にある製油所に送られ、「精製」と