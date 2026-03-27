県教育委員会は27日、わいせつ行為や不適切な物品の購入などで県内の小学校教諭らあわせて6人を懲戒処分としました。 県教委によりますと、鹿児島地区の小学校に勤務する62歳の男性教諭は、今年度、県内でわいせつな行為などをしたとして、懲戒免職処分となりました。県教委は「被害者の人権に配慮する必要がある」などとして、事案の詳細を明らかにしていません。 このほか、北薩地区の県立学校で、2023年度に生徒や保護者から