桜の名所、鹿児島市の甲突川沿いでは27日から飲食を伴う団体での花見が解禁されました。中継でお伝えします。 柔らかなピンクの花びらが甲突川沿いで揺れています。まだ蕾のものありますが、ふっくらと色づき始めています。 甲突川沿いおよそ2キロにおよそ500本のソメイヨシノやヤマザクラの木が植えられています。 27日からお花見が解禁されたのは、高見橋から天保橋までの間。現在はつぼみや咲き始めがほとんどだが来週末には