陸上自衛隊の第1空挺団が、鹿児島県の喜界島で4月にヘリコプターからの降下訓練を実施することになりました。 陸上自衛隊が県に提供した情報によりますと、喜界島での降下訓練は第1空挺団と水陸機動団からあわせておよそ120人が参加します。 期間は4月4日から4月25日までで、降下訓練はこのうち15日から21日に行われます。夜間の訓練も予定されています。 陸上自衛隊の大型輸送ヘリコプター「CH-47JA」などから、志