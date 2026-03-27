はしか＝麻しんの感染 全国で152人 鹿児島は24人に拡大 感染者が増えている「はしか」。27日も鹿児島市で1人の感染確認が発表されました。 県内で今月6日、今年初めての感染者が確認された「はしか」。鹿児島市によりますと、27日新たに、鹿児島市に住む40代女性の感染が確認されました。 これで今年県内で確認された感染者は24人で、全国では152人に上っています。 市は、発熱や発疹などはしかを疑う症状が現れた場合は、マス