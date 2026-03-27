鹿児島市立科学館が13年ぶりに常設展示の大規模改修を終え、27日、リニューアルオープンしました。 リニューアルオープンした鹿児島市立科学館。記念式典には市の関係者や八幡小学校の児童たちが参加しました。 式のあとは新しくなった4階フロアでさまざまな展示を体験。鹿児島と宇宙の歴史などをタブレットで見ることができる展示や、月と地球、太陽の関係を表した体験装置、体を動かしながら惑星ごと