【モデルプレス＝2026/03/27】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が2026年3月27日、グループ初のライブ映画「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM」舞台挨拶に出席。なにわ男子のメンバーによる定番の挨拶を披露する場面があった。【写真】INI、サプライズに涙◆後藤威尊、大橋和也の定番挨拶披露黄色い歓声を浴びながら登場した一同。1人ずつ挨拶する場面で後藤は「後藤威尊です！数分前にめちゃくち