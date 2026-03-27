チャンネル登録者数200万人を超えるカリスマボイストレーナー「しらスタ」と、シンガーソングライターのYOSUKEがお届けするTOKYO FMのラジオ番組「シアーミュージック presents しらスタのボイトレディオ」（毎週火曜21:00〜21:30）。“聴くだけで歌がうまくなる”をコンセプトに、人気歌手をゲストに迎え、プロのボーカルテクニックから明日から試せるアドバイスまで、貴重なトークを繰り広げます。3月17日（火）の放送には、先週