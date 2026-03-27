MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月24日（火）の放送では、今年の結成11周年記念日にロンドンでライブをおこなうことを発表しました。新しい学校のリーダーズ――11周年記念日はロンドンでライブ！SUZUKA：10周年記念ライブは