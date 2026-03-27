11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月18日（水）の放送では、2月24日に発売されたINIの2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』を手に取ったリスナーからのメッセージを紹介。郄塚が撮影の裏話を語りました。INI郄塚大夢――『Viva