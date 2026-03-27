3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月23日（月）の放送では、藤澤が霧矢直斗役で出演中の日曜劇場「リブート」（TBS系）の撮影裏話や、4月から若井が2026年度のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に生徒役として出演することに触れながら“即興寸劇”（!?）を披露し