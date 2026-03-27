◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・山川穂高内野手が、試合を振り出しに戻す今季１号を放った。１点を追う５回先頭。カウント１―１からの３球目のスプリットを捉えた打球は惜しくも左翼ポール際の特大ファウルに。直後、仕切り直しの４球目の直球を強振すると打球は左翼席へ着弾した。山川はバットを高く放り投げ、ホークスベンチへ雄たけび。大歓声を受けながら、ゆっくりと