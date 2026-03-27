ガソリン価格を巡るカルテル問題で、「業務改善命令」を受けた県石油商業組合が27日、県に対し「業務改善計画書」を提出しました。阿部知事は「内容が不十分であればさらなる改善を求める」としています。阿部守一知事「（業務改善計画書が）県が求めた事項に答える内容になっているのか。確認・精査を行わせていただきたい」県によりますと、27日午後、県石油商業組合の関係者が「業務改善計画書」を持参し提出したということです