１１人組グローバルグループ「ＩＮＩ」が２７日、都内で映画「２０２５ＩＮＩＬＩＶＥ【ＸＱＵＡＲＥ―ＭＡＳＴＥＲＰＩＥＣＥ】―ＬＩＶＥＦＩＬＭ」の公開記念舞台あいさつに出席した。９月に開催したバンテリンドームナゴヤ公演の舞台裏を収めたドキュメンタリー。公開を迎えたこの日は１１人が会場に集まったファンへ同作の魅力を語った。大きな歓声で迎えられたメンバーは、ステージ上で一人ずつ一言を添えてあい