◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、「レイチェル」の愛称で親しまれる２４年大会覇者の臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）が４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と４打差の１１位で発進した。今季２戦目に臨んだ臼井は、アイドルユニット「Ｃｈｅｌｌ７（ちぇるなな）」を組む菅沼菜々（あいおい