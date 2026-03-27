将棋の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で行われた棋士編入試験第３局で生垣寛人四段に敗れ、通算０勝３敗で不合格となった。女性初の棋士を目指して２０２２年８〜１０月以来、２度目の挑戦だったが、今回も第１局（山下数毅四段戦）、第２局（片山史龍四段戦）に続いて勝利に届かず。４局目以降に進むことができなかった。感想戦終了後に会見した福間は今