◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人の松本剛外野手（３２）が２７日、移籍後初安打を放った。「２番・中堅」で先発出場。３―１の６回１死の第３打席で、カウント１―２と追い込まれながら先発・村上の１５０キロ直球を中前にはじき返した。初回の第１打席では四球で初出塁。泉口の右前安打で三塁に進むと、ダルベックの遊ゴロ併殺打の間に生還し初得点をマーク。記録ずくめの１日になっている。