高タンパクのささみで常備菜 ヘルシーで高タンパクな食材といえばささみ。今回紹介するのは、ささみを使って作る、簡単＆ヘルシーな常備菜です。ストックしておくと、毎日手軽にタンパク質の摂取ができますよ。 おにぎりの具材にもおすすめ「しぐれ煮」ごま油の香りが食欲刺激「大根の葉」の常備菜野菜がたっぷり食べられる「キャベツともやし」で常備菜あと一品欲しいときにも使える ささみの常備菜が冷蔵庫にあれば、ご飯のお