◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの新庄剛志監督が、２０２６年初リクエストを成功させ、勝ち越しにつなげた。４回１死一塁から走者・矢沢が盗塁。判定はアウトだったが、矢沢のアピールに反応し、すかさずリクエストした。タイミングはアウトだったが、タッチが空振りする形で判定覆りセーフ。リクエスト成功で走者が得点圏に残った。打者・山県は空振り三振に倒れ２死となっ