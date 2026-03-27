「ロッテ−西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）開幕スタメンに抜てきされたロッテ・松川が先発・毛利を好リード。そして、バットでも援護した。二回２死二塁から先制中前適時打。２０２４年８月２２日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）以来２年ぶりの安打、２０２３年１０月２日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来の３年ぶりの打点を記録した。「とにかく必死に打ちました。先制することができてよかったです」とコメントした。四回