3月28日（土）に東京・台場には世界最大級の噴水が登場し、都心にはグルメなどが楽しめる大型商業施設がオープンします。お出かけしたくなる「春の新スポット」を取材しました。東京・お台場に新スポットが誕生します！記者「海の上に巨大な装置が設置されています」東京湾に浮かぶ巨大な装置。人が歩く姿も確認できます。これは一体？観光客 「『いったい何だろう』という話を息子としていて。『養殖』の何かかなと。『何か