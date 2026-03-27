総合格闘技「RIZIN」は27日、都内で「RIZIN.53」（5月10日、GLIONARENAKOBE）の対戦カードを発表した。昨年の大みそかに王者のホベルト・サトシ・ソウザを破りライト級王者となったイルホム・ノジモフ（31＝ウズベキスタン）とルイス・グスタボ（29＝ブラジル）とタイトル戦を行うことが発表された。会見に王者はリモートで参加。「5月、春に咲くのは桜だけではありません。私が殴り倒すグスタボの汗もまき散らすことにな