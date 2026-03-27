野口英世の生誕１５０年を記念する特別展が、福島県猪苗代町の野口英世記念館で開かれている。野口は１８７６年１１月９日、三ツ和村（現・猪苗代町）の農家に生まれた。幼い頃に負った左手のやけどや家庭の貧しさで苦労しながら勉学に励み、世界的な細菌学者となった。特別展では、野口の親友、八子弥寿平（やすへい）への手紙や、教科書を買うための借用証書など約３０点を展示した。手紙は初公開で、医師になったばかり