私たちの生活を変えつつある「AI」の最前線。製造の現場に革命をもたらすAIについて。“AI職人”まで登場しました。発売からまもなく2年。爽やかな水色のパッケージが目を引く、キリンの「晴れ風」。売り上げは好調を維持していますが…キリンビール 中味開発グループ亀岡峻作さん「AIを活用して、より美味しいものを目指していく」いま、AIを駆使して、さらに“進化”しようとしているんです。そもそも、これまでのビール