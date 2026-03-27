千鳥のノブが２２日、ＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」で、２月に結婚したばかりのネルソンズ・青山フォール勝ちに図星指摘を行い、青山を失笑させた。この日は結婚している芸人が独身芸人に「愛のスパルタ説教」と題し悩み相談に乗る企画を配信。結婚したばかりの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、野田ちゃんが説教する側で登場した。青山はＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で１３年交際したシングルマザーの女性に