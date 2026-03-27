山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。3月26日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして若槻千夏とGENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼が出演した。恋愛において実は超奥手な小森が、“気になる相手を意識させるある一言”に衝撃を受けた。その一言、そして小森がネガティブに感じた理由とは…。【映像】奥手男子・GENERATIONS小森隼にド刺