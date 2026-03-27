立憲民主党県連は27日、5月の知事選に向け、土田竜吾県議を擁立することを正式に決めました。27日は、現職の花角知事が任期最後の県議会を終え、知事選への動きが本格化しています。難航した知事選の対抗馬にようやく結論が出されました。27日、緊急で開かれた立憲民主党の常任幹事会。土田竜吾・県議会議員「この度の新潟県知事選挙に立候補させていただく決意を固めさせていただきました。私まだ37歳若輩者ではございますけども