2026年3月28日、南池袋公園芝生広場（東京都豊島区南池袋2丁目21番2号）で映画「この夏の星を見る」の野外上映会が開催されます。当日は敷物を忘れずに！コロナ禍の2020年を舞台に、登校や部活動を制限された中高生たちの青春を描いた、映画「この夏の星を見る」。「Filmarks Awards 2025」では、国内映画部門 優秀賞を受賞しています。今回、多くの人々の心を動かした作品の野外上映会が決定しました。上映開始は18時30分、上映時