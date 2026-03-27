華乃が、4月15日にリリースする1st EP『トキメキ詐欺 - EP』より、リード曲「トキメキ詐欺」のMVを本日3月27日20時に公開した。 （関連：【映像あり】華乃、楽曲の持つ“甘さと危うさ”を映し出す「トキメキ詐欺」MV） 本楽曲の作詞／作曲／編曲は東京真中が手掛けており、はしメロがボーカルディレクションを担当。華乃の繊細なニュアンスや、恋に揺れる感情の機微をより際立たせるアプローチによ