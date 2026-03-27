（台北中央社）男性9人組グループ「Snow Man」の佐久間大介が主演映画「スペシャルズ」のPRのため台湾を訪問し、台北市内で27日、記者会見に出席した。「Snow Manで台湾でコンサートを開きたい」と中国語で語り、会見終盤にも小指を立てるポーズをしながら中国語で「指切りですね」と台湾公演の開催を誓った。俳優として台湾を訪問するのは初めて。前日の26日には台北市内の映画館で4回のファンミーティングを開催し、1200人のファ