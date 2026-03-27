（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）が、「プユマ号」の愛称で親しまれる日本製特急車両TEMU2000型電車の塗装デザインの変更を予定していることが分かった。今後、外部委託の形でデザインを作成し、専門家から意見を取り入れるなどし、今年末にも新塗装を施した車両を試験的に運転する方針だ。同車両は2013年に営業投入を開始した。最高速度は時速130キロで、車体傾斜装置を備え、台湾西部―東部間の所要時間を短縮した。当初は19編成