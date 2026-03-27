※4月6日、東証スタンダード市場に上場予定のシステムエグゼ [東証Ｓ]、4月7日、東証スタンダード市場に上場予定のヒトトヒトホールディングス [東証Ｓ]は27日、公開価格を発表した。 ●システムエグゼ 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：4月6日 事業内容：システムインテグレーションおよび自社開発ソフト ウェアプロダクトの提供 公開価格：950円